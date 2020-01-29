В МИД отреагировали на решение ПАСЕ о санкциях против России

Фото: Сергей Кислица (УНИАН)

В ПАСЕ подготовили проект решения о полномочиях делегации РФ

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица отреагировал на проект решения Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о санкциях против России. Об этом он написал в Twitter.

Отметим, что в ПАСЕ подготовили проект решения о полномочиях делегации РФ, за что должны голосовать сегодня.

"Поручить крестному отцу безусловного возвращения России в ПАСЕ, Коксу, подготовку доклада об оспаривании ее полномочий - это даже не смешно. Это очередной высший уровень кощунства, если не извращения: Москва платит деньги, наказывать нельзя", - отметил Кислица.

Добавим, проект был подготовлен в мониторинговом комитете нидерландцем Тени Коксом (мониторинговый комитет назначил его большинством голосов). Он предлагает избежать наложения на РФ каких-либо ограничений и утверждает, что Россия показала "прогресс в выполнении требований ПАСЕ".

Отметим, 27 января в Страсбурге началась зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, в которую вернулась украинская делегация. Возвращение РФ в ПАСЕ уже обжаловали парламентарии.

Ранее сообщалось, что украинская делегация в ПАСЕ собирается поднимать другие темы, кроме войны с РФ. При этом аннексии украинских территорий Россией останется на повестке дня украинских делегатов.