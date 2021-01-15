В США рассекретят документы о связях Трампа с Россией, - Fox News

В Сенате США намерены сегодня, 15 января, рассекретить массив документов, связанных с расследованием так называемого "Russiagate". Это дело касается возможного сговора членов администрации президента Дональда Трампа с Россией.

Об этом пишет Fox News со ссылкой на источники в Сенате.

Сообщается, что рассекретят показания, а также расшифровку стенограмм и интервью. В общей сложности будут обнародованы сотни документов.

Издание пишет, что в прошлом году комитет Сената по разведке опубликовал отчет из пяти частей, в котором подробно описывается вмешательство России в президентские выборы 2016 года. В последнем томе, опубликованном в августе 2020, комитет заявил, что некоторые контакты членов избирательной кампании Трампа с российскими агентами представляли "серьезную угрозу контрразведки". Однако следствие не нашло доказательства сговора с Россией.

Кроме того, комитет заявил, что ФБР необоснованно поверило обвинениям в досье бывшего офицера британской разведки Кристофера Стила, в котором подробно описаны отношения Трампа с Россией.

Напомним, ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси раскритиковала бездействие Дональда Трампа в отношении массовой атаки хакеров на американские федеральные учреждения, а также назвала его "слугой" президента России Владимира Путина.

Также сообщалось, что Трамп помиловал бывшего главу своего избирательного штаба Пола Манафорта, осужденного по делу о вмешательстве России в американские выборы.