Большинство украинцев на референдуме поддержат вступление в НАТО, - опрос

Иллюстративное фото (flickr.com/nato)

Количество сторонников вступления в НАТО превышает количество противников

Осенью 2018 года 40% украинцев поддержали бы на референдуме вступление страны в НАТО, 36% респондентов выступают против, 15% не пойдут на референдум, а 8% не определились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опросы КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы "Рейтинг".

Таким образом, в референдуме приняли бы участие 76% граждан, а голоса распределились бы следующим образом: 53% - за, 47% - против.

Прозападный вектор пользуется высоким уровнем поддержки среди жителей центрально-западных регионов, более младших и более состоятельных респондентов.

Опрос Киевского международного института социологии, Центра Разумкова и Социологической группы "Рейтинг" был проведен 19 октября - 2 ноября 2018 года среди 10 тысяч респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий. Статистическая погрешность выборки: не более 1,0%.

Напомним, по данным данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Киевского международного института социологии, в августе 2018 года большинство граждан (52%) считали, что Украине нужно стать членом Европейского Союза, тогда как примерно треть (34%) с этим не согласны и еще 15% не могли определиться со своей позицией.

Отметим, что по данным опроса КМИС и "Левада-центра", в сентябре 2018 года объединяться в одну страну хотели бы 4% украинцев и 16% жителей России. По сравнению с февралем 2018 года поддержка объединения среди украинцев не изменилась, среди жителей России выросла с 10% до 16%. Таким образом, общая тенденция сохраняется - почти 90% населения считают, что Украина должна быть независимым государством.