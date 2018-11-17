США розраховують на вступ України до НАТО, - спільна заява

Фото: Павло Клімкін і Майк Помпео (twitter.com/SecPompeo)

Україна в черговий раз підтвердила стратегічний курс на вступ до НАТО

Сполучені Штати Америки (США) розраховують на вступ України до НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву Комісії стратегічного партнерства Україна-США, опубліковану на сайті посольства України.

Повідомляється, що на засіданні Комісії стратегічного партнерства Україна підтвердила, що членство в НАТО залишається стратегічним пріоритетом.

"Сполучені Штати вітають прагнення України вступити в НАТО, яке було зафіксовано у Бухарестській декларації 2008 року, і розраховують одного разу привітати Україну в якості повноправного члена Альянсу", - йдеться в спільній заяві.

Також повідомляється, що США підтримують зусилля, спрямовані на імплементацію реформ у сфері безпеки, які прописані в законі про національну безпеку України.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що США та Україна будуть розвивати співпрацю в безпеці та обороні.

Згідно з даними опитувань КМІС, Центру Разумкова та Соціологічної групи "Рейтинг", восени 2018 року 40% українців підтримали б на референдумі вступ країни до НАТО, 36% респондентів виступають проти.