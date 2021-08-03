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США рассчитывают на тщательное расследование причин смерти белорусского активиста Шишова

Автор: Дмитрий Кузнецов

США рассчитывают на полноценное и тщательное расследование причин и обстоятельств смерти одного из учредителей общественной организации "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова в Киеве. Американские дипломаты отметили, что активист погиб на фоне расправы белорусского режима с гражданским обществом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства США в Украине.

"Мы надеемся на полноценное и тщательное расследование украинской властью и установление причин и обстоятельств (смерти Шишова - ред.)", - говорится в заявлении дипмиссии в Facebook.

Дипломаты выразили глубочайшие соболезнования родным и близким белорусского активиста. В посольстве также отметили, что смерть Шишова произошла на фоне неприемлемой расправы режима Беларуси с гражданским обществом.

Напомним, утром 3 августа Виталия Шишова нашли повешенным в одном из киевских парков.

В полиции заявили, что рассматривают две версии смерти белорусского активиста - самоубийство или умышленное убийство.

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