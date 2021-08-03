США рассчитывают на тщательное расследование причин смерти белорусского активиста Шишова

США рассчитывают на полноценное и тщательное расследование причин и обстоятельств смерти одного из учредителей общественной организации "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова в Киеве. Американские дипломаты отметили, что активист погиб на фоне расправы белорусского режима с гражданским обществом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства США в Украине.
"Мы надеемся на полноценное и тщательное расследование украинской властью и установление причин и обстоятельств (смерти Шишова - ред.)", - говорится в заявлении дипмиссии в Facebook.
Дипломаты выразили глубочайшие соболезнования родным и близким белорусского активиста. В посольстве также отметили, что смерть Шишова произошла на фоне неприемлемой расправы режима Беларуси с гражданским обществом.
Напомним, утром 3 августа Виталия Шишова нашли повешенным в одном из киевских парков.
В полиции заявили, что рассматривают две версии смерти белорусского активиста - самоубийство или умышленное убийство.