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США рассчитывают на сотрудничество с Украиной для противодействия дезинформации

Автор: Дмитрий Левицкий

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сегодня провел разговор с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейкобом Салливаном. Говорили, в частности, о противодействии дезинформации.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

Ермак рассказал Салливану о создании Центра противодействия дезинформации в Украине. По словам руководителя ОУ, руководителя этого центра вскоре представят общественности.

"События, которые происходили в последние годы и в Украине, и в других странах, доказывают, что информационная война и распространение дезинформации не менее разрушительные, чем вооруженное противостояние", - заявил он.

Салливан, со своей стороны, заявил о важности сотрудничества между Украиной и США в вопросе противодействия дезинформации.

"Нам есть чему поучиться у вас в вопросе противодействия дезинформации. Надеемся на возможность дальнейшего сотрудничества в этой сфере", - сказал советник президента США.

Также в ходе телефонного разговора стороны обсудили ситуацию на Донбассе, реформы Украины и членство в НАТО.

Напомним, в середине марта Зеленский утвердил создание Центра противодействия дезинформации. Этот центр будет создан на базе Совета нацбезопасности и Офиса президента.

Вместе с тем, в Украине запустят Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Этот центр, как планируется, будет бороться с различными фейками в украинском информационном пространстве.

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Новости Украины Андрей ЕрмакСоединенные Штаты АмерикиУкраинафейкинформация
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