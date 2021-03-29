США рассчитывают на сотрудничество с Украиной для противодействия дезинформации

Ермак рассказал Салливану о создании Центра противодействия дезинформации в Украине. По словам руководителя ОУ, руководителя этого центра вскоре представят общественности.

"События, которые происходили в последние годы и в Украине, и в других странах, доказывают, что информационная война и распространение дезинформации не менее разрушительные, чем вооруженное противостояние", - заявил он.

Салливан, со своей стороны, заявил о важности сотрудничества между Украиной и США в вопросе противодействия дезинформации.

"Нам есть чему поучиться у вас в вопросе противодействия дезинформации. Надеемся на возможность дальнейшего сотрудничества в этой сфере", - сказал советник президента США.

Также в ходе телефонного разговора стороны обсудили ситуацию на Донбассе, реформы Украины и членство в НАТО.