США розраховують на співпрацю з Україною для протидії дезінформації

Єрмак розповів Саллівану про створення Центру протидії дезінформації в Україні. За словами керівника ОП, очільника цього центру невдовзі представлять громадськості.

"Події, які відбувалися в останні роки і в Україні, і в інших країнах, доводять, що інформаційна війна та поширення дезінформації не менш руйнівні, ніж збройне протистояння", - заявив він.

Салліван, зі свого боку, заявив про важливість співпраці між Україною та США у питанні протидії дезінформації.

"Нам є чого повчитися у вас у питанні протидії дезінформації. Сподіваємося на можливість подальшої співпраці у цій сфері", - сказав радник президента США.

Також в ході телефонної розмови сторони обговорили ситуацію на Донбасі, реформи України та членство в НАТО.