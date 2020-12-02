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В США рассчитывают одобрить три-четыре вакцины от COVID к февралю

Вашингтон, Среда 02 декабря 2020 20:50
В США рассчитывают одобрить три-четыре вакцины от COVID к февралю
Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В США к февралю могут одобрить к использованию три-четыре образца вакцины от коронавируса. Первой из всех должна стать вакцина от Pfizer и BioNTech.

Об этом заявил директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд.

Он отметил, что сейчас на сертификацию претендуют четыре образца вакцин.

"Очень вероятно, что к февралю три-четыре вакцины будут одобрены в США. Вероятно, что две из них будут одобрены до начала следующего года", - сказал Редфилд.

Заседание управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов касательно вакцины Pfizer назначено на 10 декабря.

Сегодня Великобритания первой в мире одобрила вакцину против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для широкого использования. Эта вакцина показала, что эффективна в предотвращении коронавируса на 95%.

Также Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отреагировала на решение Британии о регистрации вакцины от коронавируса Pfizer. Организация начала изучение вакцины и разрабатывает рекомендации.

Кроме этого, Интерпол предупредил страны о возможных преступлениях, нацеленных на вакцину от коронавируса. Организация ожидает похищения или продажу поддельных доз вакцины от коронавируса.

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