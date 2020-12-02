Интерпол предупредил о возможных преступлениях, связанных с вакциной от COVID-19

Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)

Интерпол предупредил страны о возможных преступлениях, нацеленных на вакцину от коронавируса. Организация ожидает похищения или продажу поддельных доз вакцины от коронавируса.

Об этом говорится в официальном заявлении, размещенном на сайте Интерпола.

В организации прогнозируют, что после регистрации вакцины от коронавируса и начала вакцинации преступные организации попытаются вмешаться в этот процесс или сорвать поставки вакцины.

"Сейчас, когда все больше вакцин от коронавируса приближаются к стадии утверждения и глобального распространения, главная задача - гарантировать безопасность цепочки поставки вакцин", - заявили в Интерполе.

Кроме того, организация предупреждает о попытках криминальных сетей с помощью поддельных вебсайтов атаковать представителей общественности и предлагать неподтвержденные лекарства против коронавируса, которые могут представлять значительный риск для здоровья и жизни.

Также в Интерполе предполагают, что после возобновления международных поездок может появиться проблема широкого обращения несанкционированных и фальсифицированных тестов на COVID-19.

Напомним, сегодня Великобритания стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.

Кроме того, вакцина компаний Pfizer и BioNTech может попасть в экстренный перечень ВОЗ. Сейчас организация ведет переговоры с правительством Британии.