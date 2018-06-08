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В США раскритиковали заявление Трампа о возвращении России в G8

НовостиПолитика    08.06.2018 - 21:10
Иллюстративное фото: флаг США (pixabay.com)
Иллюстративное фото: флаг США (pixabay.com)

Губернатор штата Огайо напомнил Трампу, что Россия была исключена из G8 из-за вторжения и аннексию Крыма

Губернатор штата Огайо и кандидат в президенты на последних выборах Джон Кейсик раскритиковал заявление главы Белого дома Дональда Трампа о необходимости вернуть Росию в G8. Об этом говорится в в заявлении политика.

"Не было никаких признаков изменения курса со стороны России. Идея президента Трампа о восстановлении членства России в G7/G8 не охраняет и не защищает интересы национальной безопасности Соединенных Штатов и наших союзников", - отмечается в обращении.

Кейсик напомнил, что Россия была исключена из G8 из-за вторжения и аннексию Крыма.

"С того времени Москва располагала и руководила сепаратистским мятежом в Восточной Украине, осуществляла действия в поддержку кровавого диктатора Сирии и совершенных им военных преступлений, вмешалась в президентские выборы в США, вела информационную войну, чтобы подорвать западные демократии, пыталась убить оппонентов на суверенной территории союзников США", - подчеркнул губернатор

Напомним, что сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна присутствовать на саммите стран "большой семерки" (G7). Это решение раскритиковали Канада и Франция. Против возвращения России в G8 выступил и президент Европейского совета Дональд Туск.

Как известно, лишь премьер-министр Италии Джузеппе Конте согласился с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, что Россию следует вернуть до встреч в формате G8.

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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