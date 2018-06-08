В США раскритиковали заявление Трампа о возвращении России в G8

Губернатор штата Огайо напомнил Трампу, что Россия была исключена из G8 из-за вторжения и аннексию Крыма

Губернатор штата Огайо и кандидат в президенты на последних выборах Джон Кейсик раскритиковал заявление главы Белого дома Дональда Трампа о необходимости вернуть Росию в G8. Об этом говорится в в заявлении политика.

"Не было никаких признаков изменения курса со стороны России. Идея президента Трампа о восстановлении членства России в G7/G8 не охраняет и не защищает интересы национальной безопасности Соединенных Штатов и наших союзников", - отмечается в обращении.

Кейсик напомнил, что Россия была исключена из G8 из-за вторжения и аннексию Крыма.

"С того времени Москва располагала и руководила сепаратистским мятежом в Восточной Украине, осуществляла действия в поддержку кровавого диктатора Сирии и совершенных им военных преступлений, вмешалась в президентские выборы в США, вела информационную войну, чтобы подорвать западные демократии, пыталась убить оппонентов на суверенной территории союзников США", - подчеркнул губернатор

Напомним, что сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна присутствовать на саммите стран "большой семерки" (G7). Это решение раскритиковали Канада и Франция. Против возвращения России в G8 выступил и президент Европейского совета Дональд Туск.

Как известно, лишь премьер-министр Италии Джузеппе Конте согласился с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, что Россию следует вернуть до встреч в формате G8.