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У США розкритикували заяву Трампа про повернення Росії до G8

НовиниПолітика    08.06.2018 - 21:10
Ілюстративне фото: прапор США (pixabay.com)
Ілюстративне фото: прапор США (pixabay.com)

Губернатор штату Огайо нагадав Трампу, що Росія була виключена з G8 через вторгнення і анексію Криму

Губернатор штату Огайо і кандидат у президенти на останніх виборах Джон Кейсик розкритикував заяву глави Білого дому Дональда Трампа про необхідність повернути Росію до G8. Про це йдеться у заяві політика

"Не було ніяких ознак зміни курсу з боку Росії. Ідея президента Трампа про відновлення членства Росії в G7/G8 не охороняє і не захищає інтереси національної безпеки Сполучених Штатів або наших союзників", - зазначається у зверненні.

Кейсик нагадав, що Росія була виключена з G8 через вторгнення і анексію Криму.

"З того часу Москва заохочувала і керувала сепаратистським заколотом у Східній Україні, здійснювала дії на підтримку кривавого диктатора Сирії і вчинених ним військових злочинів, втрутилася в президентські вибори в США, вела інформаційну війну, щоб підірвати західні демократії, намагалася убити опонентів на суверенній території союзників США", - підкреслив губернатор.

Нагадаємо, що сьогодні президент США Дональд Трамп заявив, що Росія повинна бути присутньою на саміті країн "великої сімки" (G7). Це рішення розкритикували Канада та Франція. Проти повернення Росії до G8 виступив й президент Європейської ради Дональд Туск. 

Як відомо, лише прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте погодився з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, що Росію слід повернути до зустрічей у форматі G8.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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