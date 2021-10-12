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США работают со странами ЕС по обеспечению газом Украины в случае прекращения транзита

Автор: Юрий Дощатов

Украина должна оставаться транзитной страной при поставках российского газа в Европу. Но в случае прекращения транзита Украина должна получить газ из стран Восточной Европы

Об этом старший советник по энергетическим вопросам Госдепа США Амос Хохштайн сказал в интервью РБК-Украина.

"Мы работаем над тем, чтобы Украина продолжала быть транзитной страной при поставках российского газа в Европу. Но еще один момент - нужно обеспечить, чтобы в случае, если с транзитом что-то произойдет, Украина имела возможность получать газ из Европы", - сказал он.

По его словам, тут нужно, чтобы совпадали интересы энергетической безопасности, как Украины, так и Европы.

"США настроены, чтобы работать с представителями правительств других стран вашего региона с целью обеспечить в случае необходимости поставки газа из Европы в Украину, будь то через Словакию, Польшу или Венгрию", - сообщил Хохштайн.

При этом он отметил, что такие поставки должны быть организованы своевременно, особенно в случае острой необходимости или какой-то чрезвычайной ситуации.

Полную версию интервью смотрите на видео:

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Транзит газа