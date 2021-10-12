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США працюють з країнами ЄС щодо забезпечення газом України у разі припинення транзиту

Автор: Юрій Дощатов

Україна повинна залишатися транзитною країною при поставках російського газу в Європу. Але в разі припинення транзиту Україна повинна отримати газ з країн Східної Європи

Про це старший радник з енергетичних питань Держдепу США Амос Хохштайн сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми працюємо над тим, щоб Україна продовжувала бути транзитною країною при поставках російського газу в Європу. Але ще один момент - потрібно забезпечити, щоб у разі, якщо з транзитом щось станеться, Україна мала можливість отримувати газ з Європи",- сказав він.

За його словами, тут потрібно, щоб збігалися інтереси енергетичної безпеки, як України, так і Європи.

"США налаштовані, щоб працювати з представниками урядів інших країн Вашого регіону з метою забезпечити в разі необхідності постачання газу з Європи в Україну, будь то через Словаччину, Польщу або Угорщину", - повідомив Хохштайн.

При цьому він зазначив, що такі поставки повинні бути організовані своєчасно, особливо в разі гострої необхідності або якоїсь надзвичайної ситуації.

Повну версію інтерв'ю дивіться на відео:

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Транзит газу