США работают с союзниками над поставками в Украину противокорабельных ракет, - Белый дом

Представитель Белого дома заявил, что Соединенные Штаты остаются самым крупным поставщиком оборонной помощи Украине.

"Мы поддерживаем Украину и работаем, чтобы помочь ей улучшить ее береговую оборону. В рамках этих усилий мы предоставляем Украине беспилотные судна береговой обороны, мы также сотрудничаем с союзниками и партнерами по предоставлению Украине противокорабельных ракет и систем", - приводит издание слова официального представителя.

Ранее правительство Британии пообещало Украине поставить партию высокотехнологичных ракет Brimstone. Они должны помочь ВСУ деблокировать украинские порты.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что США уже расположили четыре системы залпового огня HIMARS в Европе, которые передадут нашей армии. Также Пентагон рассказал о том, как будет учить наших бойцов пользованию тяжелой артиллерией.

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