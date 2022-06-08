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США працюють з союзниками над поставками в Україну протикорабельних ракет, - Білий дім

Фото: Україна запросила у США протикорабельні ракети (armyinform)
Автор: Артур Родивилов

Адміністрація президента США працює разом з міжнародними партнерами над можливістю забезпечити Україну ефективними протикорабельними ракетами. Вашингтон підтримує постійні контакти з Києвом для задоволення запитів щодо зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Представник Білого дому заявив, що Сполучені Штати залишаються найбільшим постачальником оборонної допомоги Україні.

"Ми підтримуємо Україну і працюємо, щоб допомогти їй поліпшити її берегову оборону. В рамках цих зусиль ми надаємо Україні безпілотні судна берегової оборони, ми також співпрацюємо з союзниками і партнерами з надання Україні протикорабельних ракет і систем", - наводить видання слова офіційного представника.

Раніше уряд Британії пообіцяв Україні поставити партію високотехнологічних ракет Brimstone. Вони повинні допомогти ЗСУ деблокувати українські порти.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що США вже розташували чотири системи залпового вогню HIMARS в Європі, які передадуть нашій армії. Також Пентагон розповів про те, як навчатиме наших бійців користуванню важкою артилерією.

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