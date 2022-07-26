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США работают над сохранением единства Евросоюза на фоне газового кризиса

Фото: США работают над сохранением единства Евросоюза на фоне газового кризиса (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Белый дом начал работать над сохранением единства стран Евросоюза после того, как Россия значительно сократила поставки газа в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По информации издания, США направили в Европу старшего советника Госдепартамента по вопросам энергетической безопасности Амоса Хохштейна. Он отправился в Париж и Брюссель, чтобы обсудить планирование действий в чрезвычайных ситуациях с целевой группой США-ЕС по энергетике.

Вашингтон призвал ЕС принять новые меры по сокращению потребления газа на 15 процентов, которые были утверждены сегодня.

При этом CNN отмечает, что американские чиновники были очень взволнованы таким сокращением поставок газа со стороны РФ, поскольку повышение цен на энергоресурсы может грозить и США.

"Это был наш самый большой страх", - заявил в комментарии CNN неназванный американский чиновник.

Напомним, ранее стало известно, что российская компания "Газпром" продолжает уменьшение поставок газа в Европу через трубопровод "Северный поток".

Также мы писали, что страны-члены ЕС сегодня достигли политического соглашения о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% этой зимой.

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ЕвросоюзРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиГаз