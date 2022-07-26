США працюють над збереженням єдності Євросоюзу на тлі газової кризи

За інформацією видання, США направили до Європи старшого радника Держдепартаменту з питань енергетичної безпеки Амоса Хохштейна. Він відправився в Париж і Брюссель, щоб обговорити планування дій в надзвичайних ситуаціях з цільовою групою США-ЄС з енергетики.

Вашингтон закликав ЄС вжити нових заходів щодо скорочення споживання газу на 15 відсотків, які були затверджені сьогодні.

При цьому CNN зазначає, що американські чиновники були дуже схвильовані таким скороченням поставок газу з боку РФ, оскільки підвищення цін на енергоресурси може загрожувати і США.

"Це був наш найбільший страх", - заявив у коментарі CNN неназваний американський чиновник.