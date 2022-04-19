В США работают над поставками оружия в Украину с "беспрецедентной" скоростью, - CNN

Высокопоставленный представитель Минобороны заявил, что в США работают круглосуточно, чтобы доставить оружие Украине с беспрецедентной скоростью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
С начала российского вторжения администрация Байдена санкционировала поставки в Украину оружия и снаряжения на сумму 2,3 миллиарда долларов из запасов США. Также еще 300 миллионов долларов в рамках инициативы содействия безопасности Украины, которая закупает оружие у производителей.
"Это, безусловно, самое большое за последнее время поставки в страну-партнера", - сказал чиновник.
По словам чиновника, процесс выдачи разрешения на отправку оборудования из военных запасов США в другие страны, занимал недели или месяцы. Однако сейчас это может занять всего 48-72 часа.
В частности, процесс начинается со списка требований, разработанного совместно с Украиной. Затем агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA) проверяет имеющиеся военные запасы оружия и снаряжения.
Далее на основе имеющихся запасов США составляют комплект вооружений и оборудования, который затем рассматривается председателем Объединенного комитета начальников штабов.
Затем министр обороны подписывает служебную записку, которая одобряет сокращение американских запасов. После этого президент США дает указание о сокращении, а государственный секретарь подписывает записку, которая инструктирует министерство обороны выполнить ее.
Ранее мы сообщали, что военные США начнут переучивать украинцев на американские гаубицы на этой неделе.
Также мы писали, что госдеп США назвал "кампанией террора" недавние удары РФ по Украине.
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