В США работают над поставками оружия в Украину с "беспрецедентной" скоростью, - CNN

Высокопоставленный представитель Минобороны заявил, что в США работают круглосуточно, чтобы доставить оружие Украине с беспрецедентной скоростью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

С начала российского вторжения администрация Байдена санкционировала поставки в Украину оружия и снаряжения на сумму 2,3 миллиарда долларов из запасов США. Также еще 300 миллионов долларов в рамках инициативы содействия безопасности Украины, которая закупает оружие у производителей.

"Это, безусловно, самое большое за последнее время поставки в страну-партнера", - сказал чиновник.

По словам чиновника, процесс выдачи разрешения на отправку оборудования из военных запасов США в другие страны, занимал недели или месяцы. Однако сейчас это может занять всего 48-72 часа.

В частности, процесс начинается со списка требований, разработанного совместно с Украиной. Затем агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA) проверяет имеющиеся военные запасы оружия и снаряжения.

Далее на основе имеющихся запасов США составляют комплект вооружений и оборудования, который затем рассматривается председателем Объединенного комитета начальников штабов.

Затем министр обороны подписывает служебную записку, которая одобряет сокращение американских запасов. После этого президент США дает указание о сокращении, а государственный секретарь подписывает записку, которая инструктирует министерство обороны выполнить ее.