У США працюють над постачанням зброї в Україну з "безпрецедентною" швидкістю, - CNN

Високопоставлений представник Міноборони заявив, що у США працюють цілодобово, щоб доставити зброю Україні з безпрецедентною швидкістю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

З початку російського вторгнення адміністрація Байдена санкціонувала постачання в Україну зброї та спорядження на суму 2,3 мільярда доларів із запасів США. Також ще 300 мільйонів доларів у рамках ініціативи сприяння безпеці України, яка закуповує зброю у виробників.

"Це, безумовно, найбільше за останній час постачання в країну-партнера", - сказав чиновник.

За словами чиновника, процес видачі дозволу на відправку обладнання з військових запасів США до інших країн, займав тижні або місяці. Однак, зараз це може зайняти всього 48-72 години.

Зокрема, процес починається зі списку вимог, розробленого спільно з Україною. Потім агентство з питань співробітництва в галузі оборони та безпеки (DSCA) перевіряє наявні військові запаси зброї та спорядження.

Далі на основі наявних запасів США складають комплект озброєнь та обладнання, який потім розглядається головою Об'єднаного комітету начальників штабів.

Потім міністр оборони підписує службову записку, яка схвалює скорочення американських запасів. Після цього президент США дає вказівку про скорочення, а державний секретар підписує записку, яка інструктує міністерство оборони виконати її.