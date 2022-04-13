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США работают над поставками артиллерийских систем для Украины, - Белый дом

Фото: представитель Белого дома Джен Псаки (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Соединенные Штаты Америки работают над поставками артиллерийских систем для Украины. Часть могут предоставить из своих запасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, все указывает на то, что Россия будет стремиться окружить и разбить украинские силы на Донбассе. Кроме того, продолжатся воздушные и ракетные удары по остальной части страны.

"Поскольку мы стремимся ускорить доставку (оружия, - ред.), - мы выделили 1,7 млрд долларов, как вы все знаете, мы работаем над тем, чтобы предоставить украинцам артиллерийские системы, которые они недавно запросили в переговорах между нашими правительствами. И мы работаем над тем, чтобы предоставить им артиллерию из запасов США, а также облегчить переброску от других союзников и партнеров, как мы сделали с С-300", - отметила Псаки.

Напомним, ранее сообщалось, что США объявят о дополнительной поставке оружия Украине на 750 млн долларов.

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