США работают над поставками артиллерийских систем для Украины, - Белый дом

По ее словам, все указывает на то, что Россия будет стремиться окружить и разбить украинские силы на Донбассе. Кроме того, продолжатся воздушные и ракетные удары по остальной части страны.

"Поскольку мы стремимся ускорить доставку (оружия, - ред.), - мы выделили 1,7 млрд долларов, как вы все знаете, мы работаем над тем, чтобы предоставить украинцам артиллерийские системы, которые они недавно запросили в переговорах между нашими правительствами. И мы работаем над тем, чтобы предоставить им артиллерию из запасов США, а также облегчить переброску от других союзников и партнеров, как мы сделали с С-300", - отметила Псаки.