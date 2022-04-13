США працюють над постачанням артилерійських систем для України, - Білий дім

За її словами, все вказує на те, що Росія прагнутиме оточити та розбити українські сили на Донбасі. Крім того, продовжаться повітряні та ракетні удари по решті країни.

"Оскільки ми прагнемо прискорити доставку (зброї, - ред.), - ми виділили 1,7 млрд доларів, як ви всі знаєте, ми працюємо над тим, щоб надати українцям артилерійські системи, які вони нещодавно запросили у переговорах між нашими урядами. І ми працюємо над тим, щоб надати їм артилерію з запасів США, а також полегшити перекидання від інших союзників та партнерів, як ми зробили з С-300", - зазначила Псакі.