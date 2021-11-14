США пытались скрыть данные о 80 жертвах авиаудара в Сирии, - NYT

По данным газеты, авиаудар возле Багуза стал одним из крупнейших по числу погибших гражданских за все время военных действий против "Исламского государства" в Сирии.

Сообщается, что 18 марта 2019 года американский штурмовик F-15E сбросил три бомбы на скопление людей. Военные заявили, что среди них скрывались террористы, и удар был полностью оправдан. Источники NYT утверждают, что в результате того удара погибли не менее 80 человек.

Издание пишет, что американский центр воздушных операций в Катаре наблюдал за ударами в прямом эфире с камеры беспилотника, и один из аналитиков написал в чат, что авиация США "сбросила бомбы на 50 женщин и детей".

NYT отмечает, что военные пытались скрыть последствия удара, а число жертв было преуменьшено. Спустя два с половиной года в центральном командовании США в ответ на запрос подтвердили, что тогда погибли не менее 80 человек.

По результатам расследования установлены, что были убиты 16 боевиков и четыре мирных жителя, однако точную принадлежность еще 60 погибших установить не удалось.

"В соответствии с нашими собственными доказательствами мы берем на себя полную ответственность за непреднамеренную гибель людей", - цитирует газета заявление командования.