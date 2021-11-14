США пытались скрыть данные о 80 жертвах авиаудара в Сирии, - NYT

Власти США пытались скрыть данные о том, что в результате авиаудара в Сирии возле города Багуз в 2019 году погибли не менее 80 мирных жителей. Спустя два года военные впервые признали гибель гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NYT.
По данным газеты, авиаудар возле Багуза стал одним из крупнейших по числу погибших гражданских за все время военных действий против "Исламского государства" в Сирии.
Сообщается, что 18 марта 2019 года американский штурмовик F-15E сбросил три бомбы на скопление людей. Военные заявили, что среди них скрывались террористы, и удар был полностью оправдан. Источники NYT утверждают, что в результате того удара погибли не менее 80 человек.
Издание пишет, что американский центр воздушных операций в Катаре наблюдал за ударами в прямом эфире с камеры беспилотника, и один из аналитиков написал в чат, что авиация США "сбросила бомбы на 50 женщин и детей".
NYT отмечает, что военные пытались скрыть последствия удара, а число жертв было преуменьшено. Спустя два с половиной года в центральном командовании США в ответ на запрос подтвердили, что тогда погибли не менее 80 человек.
По результатам расследования установлены, что были убиты 16 боевиков и четыре мирных жителя, однако точную принадлежность еще 60 погибших установить не удалось.
"В соответствии с нашими собственными доказательствами мы берем на себя полную ответственность за непреднамеренную гибель людей", - цитирует газета заявление командования.
Напомним, в августе в Пентагоне заявили, что США оставят своих военных в Сирии, поскольку "Исламское государство" до сих пор не побеждено, а Вашингтон имеет обязательства перед сирийскими демократическими силами.
США принимали участие в военной операции в Сирии с 2014 года. При поддержке авиации союзников Демократическим силам Сирии удалось освободить от террористов значительную часть провинций Эль-Хасака и Дейр-эз-Зор, а также занять город Ракка, который террористы называли своей столицей.