США намагалися приховати дані про 80 жертв авіаудару в Сирії, - NYT

Влада США намагалася приховати дані про те, що в результаті авіаудару в Сирії біля міста Багуз в 2019 році загинули не менше 80 мирних жителів. Через два роки військові вперше визнали загибель цивільних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NYT.
За даними газети, авіаудар біля Багуза став одним із найбільших за кількістю загиблих цивільних за весь час військових дій проти "Ісламської держави" в Сирії.
Повідомляється, що 18 березня 2019 року американський штурмовик F-15E скинув три бомби на скупчення людей. Військові заявили, що серед них ховалися терористи, і удар був повністю виправданий. Джерела NYT стверджують, що внаслідок того удару загинули щонайменше 80 осіб.
Видання пише, що американський центр повітряних операцій у Катарі спостерігав за ударами у прямому ефірі з камери безпілотника, і один із аналітиків написав у чат, що авіація США "скинула бомби на 50 жінок та дітей".
NYT зазначає, що військові намагалися приховати наслідки удару, а кількість жертв була зменшена. Через два з половиною роки у центральному командуванні США у відповідь на запит підтвердили, що тоді загинули щонайменше 80 осіб.
За результатами розслідування встановлено, що було вбито 16 бойовиків і чотирьох мирних жителів, однак точну належність ще 60 загиблих встановити не вдалося.
"Відповідно до наших власних доказів, ми беремо на себе повну відповідальність за ненавмисну загибель людей", - цитує газета заяву командування.
Нагадаємо, у серпні у Пентагоні заявили, що США залишать своїх військових у Сирії, оскільки "Ісламська держава" досі не переможена, а Вашингтон має зобов'язання перед сирійськими демократичними силами.
США брали участь у військовій операції у Сирії з 2014 року. За підтримки авіації союзників Демократичним силам Сирії вдалося звільнити від террористів значної частини провінцій Ель-Хасака та Дейр-ез-Зор, а також зайняти місто Ракка, яке терористи називали своєю столицею.