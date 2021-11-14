США намагалися приховати дані про 80 жертв авіаудару в Сирії, - NYT

За даними газети, авіаудар біля Багуза став одним із найбільших за кількістю загиблих цивільних за весь час військових дій проти "Ісламської держави" в Сирії.

Повідомляється, що 18 березня 2019 року американський штурмовик F-15E скинув три бомби на скупчення людей. Військові заявили, що серед них ховалися терористи, і удар був повністю виправданий. Джерела NYT стверджують, що внаслідок того удару загинули щонайменше 80 осіб.

Видання пише, що американський центр повітряних операцій у Катарі спостерігав за ударами у прямому ефірі з камери безпілотника, і один із аналітиків написав у чат, що авіація США "скинула бомби на 50 жінок та дітей".

NYT зазначає, що військові намагалися приховати наслідки удару, а кількість жертв була зменшена. Через два з половиною роки у центральному командуванні США у відповідь на запит підтвердили, що тоді загинули щонайменше 80 осіб.

За результатами розслідування встановлено, що було вбито 16 бойовиків і чотирьох мирних жителів, однак точну належність ще 60 загиблих встановити не вдалося.

"Відповідно до наших власних доказів, ми беремо на себе повну відповідальність за ненавмисну ​​загибель людей", - цитує газета заяву командування.