США публікують заяви про вторгнення РФ, щоб перемогти Путіна у його власній грі, - NYT

Адміністрація президента США навмисно розкриває секретну інформацію з приводу загрози вторгнення Росії в Україну. Таким чином Вашингтон намагається перемогти президента Росії Володимира Путіна "у його власній грі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

За останній місяць адміністрація президента США Джо Байдена зробила серію "викриттів" російських намірів щодо України. Зокрема, США розповіли про спробу РФ сфабрикувати привід для вторгнення, а вчора радник Байдена оголосив, що Росія може почати наступ в будь-який момент. Паралельно американські ЗМІ з посиланням на джерела почали розповідати, що вторгнення може відбутися вже наступного тижня.

За словами нинішніх і колишніх американських чиновників, серія останніх повідомлень про плани Росії стала одним з найагресивніших розкриттів розвідувальних даних США з часів "Кубинської кризи". Таким способом адміністрація Байдена хоче не підтвердити намір Росії вторгнутися в Україну, а запобігти цьому.

Водночас представники адміністрації Байдена говорять, що така кампанія має більш вузьку та реалістичну мету: ускладнити для Путіна фальсифікацію виправдання вторгнення в Україну, підірвати позицію Росії на світовій арені та створити підтримку для більш жорсткої відповіді.