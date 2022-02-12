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США публікують заяви про вторгнення РФ, щоб перемогти Путіна у його власній грі, - NYT

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Вашингтон, Субота 12 лютого 2022 21:36
США публікують заяви про вторгнення РФ, щоб перемогти Путіна у його власній грі, - NYT Фото: Білий дім навмисно розкриває секретну інформацію з приводу агресії РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Адміністрація президента США навмисно розкриває секретну інформацію з приводу загрози вторгнення Росії в Україну. Таким чином Вашингтон намагається перемогти президента Росії Володимира Путіна "у його власній грі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За останній місяць адміністрація президента США Джо Байдена зробила серію "викриттів" російських намірів щодо України. Зокрема, США розповіли про спробу РФ сфабрикувати привід для вторгнення, а вчора радник Байдена оголосив, що Росія може почати наступ в будь-який момент. Паралельно американські ЗМІ з посиланням на джерела почали розповідати, що вторгнення може відбутися вже наступного тижня.

За словами нинішніх і колишніх американських чиновників, серія останніх повідомлень про плани Росії стала одним з найагресивніших розкриттів розвідувальних даних США з часів "Кубинської кризи". Таким способом адміністрація Байдена хоче не підтвердити намір Росії вторгнутися в Україну, а запобігти цьому.

Водночас представники адміністрації Байдена говорять, що така кампанія має більш вузьку та реалістичну мету: ускладнити для Путіна фальсифікацію виправдання вторгнення в Україну, підірвати позицію Росії на світовій арені та створити підтримку для більш жорсткої відповіді.

Такою масштабною кампанією "викриттів" не дуже задоволена українська сторона, оскільки подібні повідомлення США викликають паніку в українському суспільстві. Причина цьому - адміністрація Байдена не надала жодних доказів. Як пояснили NYT представники розвідки, це пов'язано з побоюванням США, що Росія може викрити канали отримання інформації та перекрити їх.

Нагадаємо, вчора радник президента США Джейк Салліван заявив, що вторгнення РФ може початися до завершення Олімпіади в Пекіні.

У відповідь на це президент України Володимир Зеленський закликав США поділитися розвідувальною інформацією.

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