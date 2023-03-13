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США за прямий контакт Сі Цзіньпіна із Зеленським, але Україна поки що не підтверджує

Фото: Джейк Салліван, радник президента США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Американські чиновники закликали лідера Китаю Сі Цзіньпіна організувати переговори з президентом України Володимиром Зеленським. США розраховують, що така розмова відбудеться, але поки що вона не запланована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана під час брифінгу.

"Що стосується повідомлення про те, що президент Сі може зателефонувати президенту Зеленському. Ми закликали президента Сі зв'язатися з президентом Зеленським, тому що ми вважаємо, що КНР і сам президент Сі повинні почути безпосередньо українську, а не лише російську думку щодо цього питання (війни - ред.)", - заявив Салліван.

За його словами, Вашингтон звертався до Пекіна з проханням про такі переговори у приватному та публічному форматі.

Також Салліван прокоментував інформацію про нібито заплановану розмову між Зеленським та Сі Цзіньпіном, яка з'явилася сьогодні у західних ЗМІ.

"Ми говорили з нашими українськими колегами сьогодні, я бачив повідомлення у новинах, вони ще не отримали підтвердження, що буде телефонний дзвінок чи відеоконференція", - заявив чиновник.

Салліван додав, що розмова між президентом України та лідером КНР може внести більше балансу до позиції Пекіна і продовжить утримувати його від можливого рішення надати Росії летальну зброю.

Нагадаємо, раніше представниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, коментуючи можливі переговори Зеленського з Сі Цзіньпіном, зазначила, що її країна завжди підтримує зв'язок з усіма сторонами конфлікту.

Також ми писали, що глава МЗС Канади Мелані Жолі заявила про необхідність переговорів Зеленського з Сі Цзіньпіном, якщо лідер КНР справді хоче миру.

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