У Китаї відреагували на ініціативу Зеленського щодо переговорів із Сі Цзіньпіном

У Пекіні ухилилися від прямої відповіді на питання щодо можливості двосторонньої розмови президента Володимира Зеленського з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Але заявили, що "завжди підтримують зв'язок з усіма сторонами конфлікту, включно з Україною".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін.

За її словами, позиція Китаю щодо так званої "кризи в Україні" нібито "дуже послідовна і чітка".

"Суть полягає в тому, щоб закликати до миру та сприяти діалогу та політичному вирішенню кризи. Ми завжди підтримували зв'язок із сторонами конфлікту, включаючи Україну", - сказала Мао у відповідь на питання щодо можливості переговорів Сі Цзіньпіня із Зеленським.

Що сказав Зеленський

Нагадаємо, нещодавно під час великої прес-конференції президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто планує зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

"Я планую зустрітися з Сі Цзіньпіном. Я впевнений, це буде на користь нашим державам і безпеці в світі. У нас з Китаєм великий товарообіг. Питання не тільки у війні, питання в тому, що ми держави, зацікавлені в тому, щоб зберегти економічні відносини", - сказав Зеленський.

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