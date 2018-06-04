В США пройдут переговоры об исключении Украины из-под действия пошлин на алюминий и сталь

Экспорт товаров в США в первом квартале 2018 года составил 218,9 млн долларов и вырос на 25,6 млн долларов

Заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская находится с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки (США) для проведения переговоров относительно исключения из-под действия американских пошлин на алюминий и сталь. Об этом сообщенияяє пресс-служба минэкономразвития.

Как сообщается, Микольская проведет встречи с представителями министерства торговли, государственного департамента и офиса торгового представителя США.

"Правительство и минэкономразвития уделяют значительное внимание постоянному диалогу между Украиной и США относительно улучшения условий и расширения возможностей доступа украинской продукции, включая металлургическую, на рынок США", - говорится в сообщении министерства.

Как отмечается, экспорт товаров в США в первом квартале 2018 года составил 218,9 млн долларов и вырос на 25,6 млн долларов.

В течение последних трех лет в США было экспортировано украинской металлопродукции на сумму: в 2015 году - 119,6 мил долларов, в 2016 году - 89,7 млн долларов, в 2017 году - 175,6 млн долларов. Это плоский и сортовой прокат, трубная продукция, полуфабрикаты из стали, отмечают в министерстве.

Напомним, что Канада обратилась к Мировой организации торговли (МОТ) из-за введения США пошлин на импорт алюминия и стали.

Также, президент Франции Эммануэль Макрон уже раскритиковал введенные администрацией президента США Дональда Трампа пошлины на сталь и алюминий из Европейского Союза.

Как известно, 1 июня 2018 года, США вводят пошлины на сталь и алюминий из Европейского союза, Мексики и Канады.