У США перевіряють інформацію про військових злочинах Туреччини в Сирії

Фото: Марк Еспер (GettyImages)

Туреччину звинувачують у вбивствах, тортурах і викраданнях мирних жителів і курдів в Сирії

Сполучені Штати перевіряють інформацію про можливих військових злочинах Туреччини під час військової операції в Сирії. Про це повідомив міністр оборони США Марк Еспер, передає CNN.

За словами глави Пентагону, Вашингтон готовий покласти відповідальність на Анкару за військові злочини, якщо інформація підтвердиться.

"Я бачив звіти, ми намагаємося відслідковувати їх. Вони жахливі, і якщо вони точні, і я припускаю, що вони точні, вони будуть військовими злочинами. Я думаю, що винні мають бути притягнуті до відповідальності, у багатьох випадках це буде уряд Туреччини", - заявив Еспер.

Раніше правозахисна організація Amnesty International повідомила, що турецькі військові сили і пов'язані з ними сирійські збройні формування вбивають, катують і викрадають мирних жителів, а також представників курдських збройних угруповань.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що США очікує від Туреччини припинення військової операції в Сирії. В разі збереження перемир'я Америка готова зняти введені санкції проти Туреччини.

Також повідомлялося, що 22 жовтня завершилося тимчасову угоду про перемир'я в північно-східній частині Сирії, згідно з яким з "безпечної зони" повинні були піти курдські сили. Як повідомив командир курдських сил у листі до віце-президента США Майкла Пенс, вони повністю покинули регіон.