ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У США перевіряють інформацію про військових злочинах Туреччини в Сирії

Новини » В світі    22.10.2019 - 22:21
У США перевіряють інформацію про військових злочинах Туреччини в Сирії
Фото: Марк Еспер (GettyImages)

Туреччину звинувачують у вбивствах, тортурах і викраданнях мирних жителів і курдів в Сирії

Сполучені Штати перевіряють інформацію про можливих військових злочинах Туреччини під час військової операції в Сирії. Про це повідомив міністр оборони США Марк Еспер, передає CNN.

За словами глави Пентагону, Вашингтон готовий покласти відповідальність на Анкару за військові злочини, якщо інформація підтвердиться.

"Я бачив звіти, ми намагаємося відслідковувати їх. Вони жахливі, і якщо вони точні, і я припускаю, що вони точні, вони будуть військовими злочинами. Я думаю, що винні мають бути притягнуті до відповідальності, у багатьох випадках це буде уряд Туреччини", - заявив Еспер.

Раніше правозахисна організація Amnesty International повідомила, що турецькі військові сили і пов'язані з ними сирійські збройні формування вбивають, катують і викрадають мирних жителів, а також представників курдських збройних угруповань.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що США очікує від Туреччини припинення військової операції в Сирії. В разі збереження перемир'я Америка готова зняти введені санкції проти Туреччини.

Також повідомлялося, що 22 жовтня завершилося тимчасову угоду про перемир'я в північно-східній частині Сирії, згідно з яким з "безпечної зони" повинні були піти курдські сили. Як повідомив командир курдських сил у листі до віце-президента США Майкла Пенс, вони повністю покинули регіон.

Росія і Туреччина підписали меморандум щодо Сирії Ердоган пригрозив продовжити наступ на Сирію
Новини України військовіСполучені Штати АмерикиТурция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся