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США проверили состояние ПВО Украины: стало известно зачем

Автор: Олег Черныш

В начале декабря делегация военных из США посетила Украину и проверила состояние противовоздушной обороны (ПВО). Как отметили в командовании Воздушных сил ВСУ, украинская сторон ждет военно-техническую помощь от США.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет".

Делегация американских военных посетила Украину в начале декабря, чтобы изучить, насколько надежно защищено украинское небо.

"Они изучали подробно пробелы, которые у нас есть, слабые и сильные стороны нашей ПВО, как Воздушных, так и Сухопутных сил. Также изучали проблемы противоракетной обороны. Это на сегодняшний день ключевые вопросы", - объяснил РБК-Украина спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В частности, американцы побывали в украинских командных пунктах, центрах управления и оповещения, и радиотехнических подразделениях. Также ездили в зенитно-ракетную бригаду и бригаду тактической авиации в Киевской области.

По словам Игната, делегация США не просто "осмотрела самолеты", а изучала вопросы совместимости американских и украинских средств связи, автоматизированных систем управления и радиотехнической разведки.

"После этого они сделают определенные экспертные выводы, что они смогут предоставить нам, какую военно-техническую помощь оказать. А нам надо все. И обновление парка авиационной и зенитно-ракетной техники, беспилотников. Они посмотрят, что наиболее экстренно необходимо и будут изучать вопрос, чтобы, возможно, в ближайшем будущем чем-то Украине начать помогать в этом плане", - добавил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина имеет полное право получать военные технологии и оружие от партнеров, а новые системы противоракетной и противовоздушной обороны являются приоритетом.

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