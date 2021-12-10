США проверили состояние ПВО Украины: стало известно зачем

Делегация американских военных посетила Украину в начале декабря, чтобы изучить, насколько надежно защищено украинское небо.

"Они изучали подробно пробелы, которые у нас есть, слабые и сильные стороны нашей ПВО, как Воздушных, так и Сухопутных сил. Также изучали проблемы противоракетной обороны. Это на сегодняшний день ключевые вопросы", - объяснил РБК-Украина спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В частности, американцы побывали в украинских командных пунктах, центрах управления и оповещения, и радиотехнических подразделениях. Также ездили в зенитно-ракетную бригаду и бригаду тактической авиации в Киевской области.

По словам Игната, делегация США не просто "осмотрела самолеты", а изучала вопросы совместимости американских и украинских средств связи, автоматизированных систем управления и радиотехнической разведки.

"После этого они сделают определенные экспертные выводы, что они смогут предоставить нам, какую военно-техническую помощь оказать. А нам надо все. И обновление парка авиационной и зенитно-ракетной техники, беспилотников. Они посмотрят, что наиболее экстренно необходимо и будут изучать вопрос, чтобы, возможно, в ближайшем будущем чем-то Украине начать помогать в этом плане", - добавил он.