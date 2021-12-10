США перевірили стан ППО України: стало відомо навіщо

На початку грудня делегація військових із США відвідала Україну і перевірила стан протиповітряної оборони (ППО). Як зазначили у командуванні Повітряних сил ЗСУ, українська сторона чекає військово-технічну допомогу від США.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет".
Делегація американських військових відвідала Україну на початку грудня, щоб вивчити, наскільки надійно захищене українське небо.
"Вони вивчали детально прогалини, які у нас є, слабкі і сильні сторони нашої ППО, як повітряних, так і сухопутних сил. Також вивчали проблеми протиракетної оборони. Це на сьогоднішній день ключові питання", - пояснив РБК-Україна спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Зокрема, американці побували в українських командних пунктах, центрах управління та оповіщення, і радіотехнічних підрозділах. Також їздили в зенітно-ракетну бригаду і бригаду тактичної авіації в Київській області.
За словами Ігната, делегація США не просто "оглянула літаки", а вивчала питання сумісності американських і українських засобів зв'язку, автоматизованих систем управління і радіотехнічної розвідки.
"Після цього вони зроблять певні експертні висновки, що вони зможуть надати нам, яку військово-технічну допомогу надати. А нам треба все. І оновлення парку авіаційної та зенітно-ракетної техніки, безпілотників. Вони подивляться, що найбільш екстрено необхідно і будуть вивчати питання, щоб, можливо, в найближчому майбутньому чимось Україні почати допомагати в цьому плані", - додав він.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна має повне право отримувати військові технології і зброю від партнерів, а нові системи протиракетної та протиповітряної оборони є пріоритетом.