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США снова провели значительное повышение базовой ставки

Фото: США снова провели значительное повышение базовой ставки (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Федеральная резервная система США второй раз за 28 лет повысила базовую процентную ставку на 0,75 процентных пункта до диапазона 2,25-2,5%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ФРС США.

Ведомство отмечает, что такой шаг был сделан из-за роста инфляции на фоне вторжения России в Украине. Для удержания целевого показателя инфляции в долгосрочной перспективе на уровне 2 процентов было принято решение повысить базовую процентную ставку на 75 базисных пункта.

Также в ФРС не исключают дальнейшее повышение базовой ставки.

"В оценках комитета будет учитываться широкий спектр информации, в том числе показатели общественного здравоохранения, состояния рынка труда, инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также финансовые и международные события", - говорится в сообщении ФРС.

Напомним, в июне Федеральная резервная система США тоже повысила базовую ставку на 0,75 процентного пункта до диапазона 1,5-1,75% впервые за 28 лет.

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