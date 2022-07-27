США знову провели значне підвищення базової ставки

Відомство зазначає, що такий крок був зроблений через зростання інфляції на тлі вторгнення Росії в Україну. Для утримання цільового показника інфляції в довгостроковій перспективі на рівні 2 відсотків було прийнято рішення підвищити базову процентну ставку на 75 базисних пункту.

Також в ФРС не виключають подальше підвищення базової ставки.

"В оцінках комітету буде враховуватися широкий спектр інформації, в тому числі показники громадської охорони здоров'я, стану ринку праці, інфляційного тиску та інфляційних очікувань, а також фінансові та міжнародні події", - йдеться в повідомленні ФРС.