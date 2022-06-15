США провели крупнейшее одномоментное повышение базовой ставки за 28 лет

Федеральная резервная система США повысила базовую ставку на 0,75 процентного пункта до диапазона 1,5-1,75%. Это крупнейшее с 1994 года одномоментное повышение базовой ставки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ФРС США .

На такой шаг американский Федрезерв пошел на фоне инфляции, достигшей своего 40-летнего максимума. ФРС продолжит повышать ставки в этом году самыми быстрыми за последние десятилетия темпами.

Как прогнозирует ФРС, к концу 2022 года ставка вырастет до 3,4%, а к концу следующего - ее размер составит 3,8%.

Федрезерв США снизил прогноз роста ВВП США на 2022 год с 2,8% до 1,7%, на 2023 год - с 2,2% также до 1,7%. В то же время был повышен прогноз по инфляции в США в 2022 году с 4,3% до 5,2%.