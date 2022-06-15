ru ua
Ср, 15 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США провели крупнейшее одномоментное повышение базовой ставки за 28 лет

Новина українською →
США, Среда 15 июня 2022 21:51
США провели крупнейшее одномоментное повышение базовой ставки за 28 лет Фото: ФРС США повысила базовую процентную ставку (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Федеральная резервная система США повысила базовую ставку на 0,75 процентного пункта до диапазона 1,5-1,75%. Это крупнейшее с 1994 года одномоментное повышение базовой ставки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ФРС США.

На такой шаг американский Федрезерв пошел на фоне инфляции, достигшей своего 40-летнего максимума. ФРС продолжит повышать ставки в этом году самыми быстрыми за последние десятилетия темпами.

Как прогнозирует ФРС, к концу 2022 года ставка вырастет до 3,4%, а к концу следующего - ее размер составит 3,8%.

Федрезерв США снизил прогноз роста ВВП США на 2022 год с 2,8% до 1,7%, на 2023 год - с 2,2% также до 1,7%. В то же время был повышен прогноз по инфляции в США в 2022 году с 4,3% до 5,2%.

Напомним, РБК-Украина рассказывало, как инфляция в США повлияет на финансовые рынки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФРС Соединенные Штаты Америки
NEWS
Третий "Рамштайн" по Украине: чего ждать от встречи министров
Третий "Рамштайн" по Украине: чего ждать от встречи министров
DAILY
Что происходит в "Слуге народа" и как война изменила партию Зеленского
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Что происходит в "Слуге народа" и как война изменила партию Зеленского