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США провели випробування нової гіперзвукової крилатої ракети

Середа 20 березня 2024 02:02
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США провели випробування нової гіперзвукової крилатої ракети Фото: США провели випробування гіперзвукової крилатої ракети (media.defense.gov)
Автор: Константин Широкун

ВВС Сполучених Штатів провели успішні випробування гіперзвукової крилатої ракети AGM-183 ARRW повітряного базування в Тихому океані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що в ході випробувань бомбардувальник B-52 залишив острів Гуам у тихому океані та здійснив пуск гіперзвукової крилатої ракети. У ВПС США випробування назвали успішними, але не розкрили її максимальної швидкості та дальності польоту.

У ході минулих випробувань ракета AGM-183 ARRW розвивала швидкість у п'ять разів швидше за швидкість звуку (1191 км/год). Виробником ракети є корпорація Lockheed Martin.

США створюють гіперзвукові ракети

Президент США Джо Байден раніше застосував закон про оборонне виробництво з метою розширення бази для розробки, випробувань та виготовлення нових систем гіперзвукової зброї.

Незабаром після цього ВМС США уклали з Lockheed Martin контракт на суму майже 2 млрд доларів, пов'язаний з установкою на есмінці гіперзвукової зброї.

Повідомляється, що перший успішний пуск ракети AGM-183A був здійснений наприкінці 2022 року. При цьому у березні 2023 року випробування пройшли невдало.

19 серпня 2023 року було здійснено новий випробувальний запуск ракети AGM-183 ARRW. В результаті випробувань військовими та розробниками були отримані цінні відомості про її можливості.

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