США провели випробувальний запуск балістичної ракети Minuteman III

У середу, 19 квітня, американські військові провели випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III без бойової частини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Військово-повітряних сил США.
Запуск балістичної ракети відбувався з бази космічних сил Ванденберг, штат Каліфорнія.
Повідомляється, що Minuteman III була оснащена однією тестовою ракетою, що повертається.
"Цей випробувальний запуск є частиною рутинної та періодичної діяльності, покликаної продемонструвати, що сили ядерного стримування США є безпечними, надійними та ефективними для стримування загроз XXI століття і заспокоєння наших союзників", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що подібні випробування проводилися вже понад 300 разів, і це випробування не є результатом поточних світових подій.
Minuteman III належить до МБР сімейства "Мінітмен". Максимальна дальність польоту сягає 13 тисяч км.
Нагадаємо, у квітні Федеральне управління цивільної авіації США задовольнило запит компанії SpaceX на льотні випробування ракети Starship.
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