США провели испытательный пуск баллистической ракеты Minuteman III

В среду, 19 апреля, американские военные провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Военно-воздушных сил США.
Запуск баллистической ракеты происходил с базы космических сил Ванденберг, штат Калифорния.
Сообщается, что Minuteman III была оснащена одной тестовой возвращаемой ракетой.
"Этот испытательный запуск является частью рутинной и периодической деятельности, призванной продемонстрировать, что силы ядерного сдерживания США безопасны, надежны и эффективны для сдерживания угроз XXI века и успокоения наших союзников", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что подобные испытания проводились уже более 300 раз, и это испытание не является результатом текущих мировых событий.
Minuteman III относится к МБР семейства "Минитмен". Максимальная дальность полета достигает 13 тысяч км.
Напомним, в апреле Федеральное управление гражданской авиации США удовлетворило запрос компании SpaceX на летные испытания ракеты Starship.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.