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США провели успешную контртеррористическую операцию: что известно

Фото: лидер "Аль-Каиды" Айман аль-Завахири (Скриншот с видео)
Автор: Олег Васкив

Соединенные Штаты провели контртеррористическую операцию, в ходе которой убили лидера "Аль-Каиды" Аймана аль-Завахири. Его ликвидировали ударом беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Стоит отметить, что в американском правительстве пока не подтвердили этой информации.

В свою очередь в Белом доме указали, что президент США Джо Байден выступит в 02:30 (по Киеву) с заявлением о "успешной контртеррористической операции против "Аль-Каиды" в Афганистане.

Что известно о Завахири

Завахири недавно исполнился 71 год. Сперва он был личным врачом Усамы бен Ладена, а затем стал лидером "Аль-Каиды".

Госдеп США предлагал вознаграждение в размере до 25 млн долларов за информацию, непосредственно ведущую к задержанию Завахири.

Напомним, глава Федерального бюро расследований Кристофер Рэй заявил, что "Аль-Каида" и другие террористические группировки все еще ищут возможность совершить масштабные теракты в США. ФБР отслеживает их деятельность.

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Аль-Каида