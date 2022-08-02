США провели успешную контртеррористическую операцию: что известно

Стоит отметить, что в американском правительстве пока не подтвердили этой информации.

В свою очередь в Белом доме указали, что президент США Джо Байден выступит в 02:30 (по Киеву) с заявлением о "успешной контртеррористической операции против "Аль-Каиды" в Афганистане.

Что известно о Завахири

Завахири недавно исполнился 71 год. Сперва он был личным врачом Усамы бен Ладена, а затем стал лидером "Аль-Каиды".

Госдеп США предлагал вознаграждение в размере до 25 млн долларов за информацию, непосредственно ведущую к задержанию Завахири.