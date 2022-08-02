США провели успішну контртерористичну операцію: що відомо

Варто зазначити, що в американському уряді наразі не підтвердили цієї інформації.

Своєю чергою у Білому домі вказали, що президент США Джо Байден виступить о 02:30 (за Києвом) зі заявою про "успішну контртерористичну операцію" проти "Аль-Каїди" в Афганістані.

Що відомо про Завахірі

Завахірі нещодавно виповнився 71 рік. Спершу він був особистим лікарем Усами бен Ладена, а потім став лідером "Аль-Каїди".

Держдеп США пропонував винагороду в розмірі до 25 млн доларів за інформацію, що безпосередньо веде до затримання Завахірі.