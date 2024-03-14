США провели секретні переговори з Іраном щодо нападів хуситів у Червоному морі, - FT

Непрямі переговори, під час яких Вашингтон також висловив стурбованість розширенням ядерної програми Ірану, відбулися в Омані в січні та стали першими за останні 10 місяців, повідомили чиновники.

Делегацію США очолювали радник Білого дому з питань Близького Сходу Бретт Макгурк і його посланець щодо Ірану Абрам Пейлі. Ісламську республіку представляв заступник міністра закордонних справ Ірану Алі Багері Кані, який також є головним перемовником Тегерана щодо ядерної програми.

За словами офіційних осіб, оманські чиновники курсували між іранськими та американськими представниками, тому вони не говорили безпосередньо.

Переговори підкреслювали, що адміністрація президента США Джо Байдена використовує дипломатичні канали у відносинах зі своїм супротивником поряд із військовими засобами стримування в спробі деескалувати хвилю регіональних воєнних дій за участю підтримуваних Іраном бойових груп, яка була спровокована війною між Ізраїлем і ХАМАСом.

Американські чиновники розглядають непрямий канал зв'язку з Іраном як "метод, що дає змогу виявити весь спектр загроз, які походять від Ірану", сказала людина, знайома з цим питанням. Це включає в себе передачу інформації про те, "що їм потрібно зробити, щоб запобігти більш широкому конфлікту, як вони стверджують".

Другий раунд переговорів за участю МакГурка було заплановано на лютий, але його відклали, коли він виявився пов'язаним із зусиллями США щодо досягнення угоди між Ізраїлем і ХАМАС про припинення війни в Газі та звільнення ізраїльських заручників, яких утримують у секторі, додали американські чиновники.

Атаки єменських хуситів у Червоному морі

З листопада 2023 року єменські хусити почали регулярно атакувати дронами, крилатими і балістичними ракетами комерційні судна в Аденській протоці і в Червоному морі. Перші напади почалися відразу після початку війни між Ізраїлем і ХАМАСом.

У відповідь на численні атаки, 12 січня США та Великобританія вперше вдарили ракетами по військових об'єктах хуситів у Ємені.

17 січня США внесли хуситів до переліку світових терористичних організацій.

12 березня італійський есмінець Duilio знищив два безпілотні літальні апарати хуситів у Червоному морі в порядку реалізації принципу самооборони.

Того ж дня хусити вдарили ракетами по контейнеровозу Pinocchio у Червоному морі. Він йшов під прапором Ліберії, що належить зареєстрованій у Сінгапурі компанії OM-MAR 5 INC.

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