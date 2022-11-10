США провели навчання в Арктиці: намагаються стримати російську агресію

Зазначається, що ця операція стала першою в Європі демонстрацією експериментальної програми Rapid Dragon, яка використовує стандартні процедури повітряного десантування для запуску крилатих ракет класу "повітря-поверхня", які мають радіус дії до 1,9 тисяч км миль залежно від варіанту.

"Це ставить цю річ у зону досяжності Росії. Ми навмисно намагаємося бути провокативними, не будучи ескалаційними. Ми намагаємося стримати російську агресію, експансіоністську поведінку, демонструючи посилені можливості союзників", - сказав підполковник Командування спеціальних операцій у Європі Лоуренс Мельнікофф.

За його словами, запуск ракети, здійснений за Полярним колом на норвезькому космічному полігоні Андоя, також демонструє, як союзники можуть налагодити сили, комбінуючи та поєднуючи системи озброєнь новими способами.

Він також зазначив, що такі навчання пов’язані з плануванням найгіршого сценарію у випадку, якщо Росія націлиться на військові центри союзників у Європі.

"Це ускладнює прийняття рішень Росією, оскільки ми знаємо, що вони націлені на дуже, дуже великі конкретні угруповання сил союзників,... авіабазу Рамштайн, ВПС Королівських ВПС Лейкенхіт тощо. Ми здатні вижити. Якщо гірше станеться, і хтось вийде з ладу ці енергетичні центри, ми зможемо перенаправити високоточний артилерійський вогонь по всьому альянсу з нашими партнерами", - сказав Мельнікофф.