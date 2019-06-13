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В США провели первые испытания гиперзвуковых боевых блоков

Новости » В мире    13.06.2019 - 20:44
В США провели первые испытания гиперзвуковых боевых блоков
Фото: ARRW (flickr.com/photos/usairforce/)

В испытаниях участвовала версия прототипа ARRW, на которой находились только сенсорные датчики

Военно-воздушные силы США провели успешные летные испытания гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), носителями которых стали стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВВС США.

"Военно-воздушные силы США успешно провели первые летные испытания AGM-183A - своих гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска ARRW на бомбардировщиках B-52 Stratofortress на авиабазе Эдвардс (штат Калифорния)", - гооврится в сообщении.

В испытаниях участвовала версия прототипа ARRW, на которой находились только сенсорные датчики, боевая часть не использовалась. Во время испытаний пуски не проводились, прототип только "собирал данные об окружающей среде" и о самом полете. Кроме того, "были собраны данные о воздействии ударов и вибрации на само оружие и наружное размещение вооружения на самолете".

Также отмечается, что "такой тип сбора данных необходим для всех систем вооружения ВВС, находящихся в стадии разработки".

Помощник министра ВВС США по закупкам, технологии и логистике Уилл Ропер сообщил об использовании "предоставленных Конгрессом полномочий по скорейшему созданию прототипа" гиперзвукового оружия для вооруженных сил страны. Он пояснил, что разработка ARRW "проводится в сжатые сроки" вместе с корпорацией Lockheed Martin, которая получила соответствующий контракт от Пентагона в августе прошлого года. В ВВС США ожидают, что ARRW будет готов к 2022 финансовому году, который в Соединенных Штатах начинается с 1 октября.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что новый американский вертолет Sikorsky HH-60W, или CRH (Combat Rescue Helicopter), предназначенный для Военно-воздушных сил США, впервые взлетел на аэродроме компании Sikorsky в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. 

Кроме того, в NASA провели первые полетные испытания прототипа дрона-вертолета, который предполагается доставить на Марс в феврале 2021 года. 

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