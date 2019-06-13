У США провели перші випробування гіперзвукових бойових блоків

Фото: ARRW (flickr.com/photos/usairforce/)

У випробуваннях участь версія прототипу ARRW, на якій знаходилися тільки сенсорні датчики

Військово-повітряні сили США провели успішні льотні випробування гіперзвукових бойових блоків з системою повітряного запуску ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), носіями яких стали стратегічні бомбардувальники B-52 Stratofortress. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВПС США.

"Військово-повітряні сили США успішно провели перші льотні випробування AGM-183A - своїх гіперзвукових бойових блоків з системою повітряного запуску ARRW на бомбардувальниках B-52 Stratofortress на авіабазі Едвардс (штат Каліфорнія)", - йдеться в повідомленні.

У випробуваннях брала участь версія прототипу ARRW, на якій знаходилися тільки сенсорні датчики, бойова частина не використовувалася. Під час випробувань пуски не проводилися, прототип тільки "збирав дані про довкілля" і про самому польоті. Крім того, "були зібрані дані про вплив ударів і вібрації на саму зброю і зовнішнє розміщення озброєння на літаку".

Також наголошується, що "такий тип збирання даних необхідний для всіх систем озброєння ВПС, що знаходяться у стадії розробки".

Помічник міністра ВПС США по закупівлях, технології та логістики Уїлл Ропер повідомив про використання "наданих повноважень Конгресом щодо швидкого створення прототипу" гіперзвукового зброї для збройних сил країни. Він пояснив, що розробка ARRW "проводиться в стислі терміни" разом з корпорацією Lockheed Martin, яка отримала відповідний контракт від Пентагону в серпні минулого року. У ВПС США очікують, що ARRW буде готовий до 2022 фінансовому році, який в Сполучених Штатах починається з 1 жовтня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що новий американський вертоліт Sikorsky HH-60W, або CRH (Combat Rescue Helicopter), призначений для Військово-повітряних сил США, вперше злетів на аеродромі компанії Sikorsky в Уест-Палм-Біч, штат Флорида.

Крім того, в NASA провели перші польотні випробування прототипу дрона-вертольота, який передбачається доставити на Марс в лютому 2021 року.