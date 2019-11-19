США провели операцию с участием десанта в Сирии

Десантный отряд США высадился в Сирии в южной части провинции Хасеке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сирийское агентство SANA.

Сообщается, что операция американских военных проходила в деревне Телль-Ахмар. Десант США высадился с вертолета над одним из домов, после чего внутри здания захватили двоих человек. О подробностях операции пока не сообщается.

Напомним, в конце октября США провели операцию в сирийском Идлибе, в результате которой был ликвидирован главарь "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади. По словам президента США Дональда Трампа, во время операции были уничтожены многие сообщники аль-Багдади.

Также сообщалось, что в США заявили о готовности проводить новые операции против террористов ИГИЛ, несмотря на заявление о выходе войск с территории страны.

Кроме этого РБК-Украина писало, что Турция планирует возобновить военную операцию в Сирии. По словам главы Министерства иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, США и Россия не выполнили обещания по отводу курдских сил от сирийско-турецкой границы.