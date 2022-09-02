В США провели обыски на объектах, которые связаны с олигархом из окружения Путина, - СМИ

Фото: В США провели обыски на объектах, которые связаны с олигархом из окружения Путина (Getty Images )

В США правоохранители провели обыски на объектах, которые, вероятно, принадлежат одному из олигархов президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Отмечается, что туда "нагрянули" представители Федерального бюро расследований, полиции и Службы внутренней безопасности США. "В одной из многоэтажек в престижном районе Нью-Йорка - Манхэттене и дома в Хэмптоне правоохранители провели обыски. Аналогичные шаги были предприняты в объектах собственности на Фишер-Айленд в Майами", - указывают журналисты. По данным СМИ, эти здания возможно могут быть связаны с российским олигархом, яхту которого этой весной конфисковали в Испании.