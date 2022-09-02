У США провели обшуки на об'єктах, які пов'язані з олігархом із оточення Путіна, - ЗМІ

Фото: У США провели обшуки на об'єктах, які пов'язані з олігархом із оточення Путіна (Getty Images)

У США правоохоронці провели обшуки на об'єктах, які, ймовірно, належать одному з олігархів президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Зазначається, що туди "завітали" представники Федерального бюро розслідувань, поліції та Служби внутрішньої безпеки США. "В одній із багатоповерхівок у престижному районі Нью-Йорка - Манхеттені та будинку у Гемптоні правоохоронці провели обшуки. Аналогічні кроки були зроблені обізнаних в об'єктах власності на Фішер-Айленд у Маямі", - вказують журналісти. За даними ЗМІ, ці будівлі можливо можуть бути пов'язані із російським олігархом, яхту якого цієї весни конфіскували в Іспанії.