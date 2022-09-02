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У США провели обшуки на об'єктах, які пов'язані з олігархом із оточення Путіна, - ЗМІ

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П'ятниця 02 вересня 2022 04:45
У США провели обшуки на об'єктах, які пов'язані з олігархом із оточення Путіна, - ЗМІ Фото: У США провели обшуки на об'єктах, які пов'язані з олігархом із оточення Путіна (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У США правоохоронці провели обшуки на об'єктах, які, ймовірно, належать одному з олігархів президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Зазначається, що туди "завітали" представники Федерального бюро розслідувань, поліції та Служби внутрішньої безпеки США.

"В одній із багатоповерхівок у престижному районі Нью-Йорка - Манхеттені та будинку у Гемптоні правоохоронці провели обшуки. Аналогічні кроки були зроблені обізнаних в об'єктах власності на Фішер-Айленд у Маямі", - вказують журналісти.

За даними ЗМІ, ці будівлі можливо можуть бути пов'язані із російським олігархом, яхту якого цієї весни конфіскували в Іспанії.

Нагадаємо, у квітні поліція Іспанії разом із ФБР обшукали й вилучили яхту, що може належати російському олігарху Віктору Вексельбергу.

До слова, як пише Associated Press, США запровадили санкції проти Вексельберга ще у 2018 році у зв'язку з його передбачуваною причетністю до російського втручання в американські вибори.

У березні 2022 року Вексельберг знову потрапив до списку обмежень у зв'язку з вторгненням Росії в Україну. Санкції проти нього запровадила й Велика Британія.

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