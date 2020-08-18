ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

США проведут переговоры с Россией о ситуации в Беларуси

Вашингтон, Вторник 18 августа 2020 17:22
США проведут переговоры с Россией о ситуации в Беларуси
Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: РБК-Украина

По мнению главы Белого дома, протест в Беларуси выглядел мирным, а США поддерживают демократию.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон обсудит ситуацию в Беларуси с Российской Федерацией в подходящее время. При этом он отметил, что протесты в Беларуси выглядят мирными.

Об этом он сообщил во время брифинга.

"Я люблю демократию, это важное слово, похоже, мы не видим много демократии в Беларуси. Мы говорим со многими людьми, и в подходящее время мы будем говорить с Россией, будем говорить и с другими", - заявил Трамп.

Напомним, ранее глава Евросовета Шарль Мишель обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Беларуси.

Кроме того, Путин обсудил ситуацию в Беларуси с президентом Франции Эммануелем Макроном.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиРоссийская ФедерацияБеларусьпротест
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь