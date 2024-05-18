США проведуть наступного тижня чергове засідання "Рамштайну"

США наступного тижня проведуть чергове засідання у форматі "Рамштайн" щодо військової підтримки України. Онлайн-засідання відбудеться у понеділок, 20 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пентагон та "Голос Америки".
Засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться під головуванням міністра оборони США Ллойда Остіна та голови Об'єднаних штабів США генерала Чарльза Брауна.
Очікується, що майже 50 країн-учасників формату "Рамштайн", обговорять російську агресію проти України та продовжать тісну співпрацю, щоб надати Україні необхідні засоби для захисту своєї суверенної території.
Як анонсували в Пентагоні, перед початком зустрічі американський міністр оборони виступить з заявою. Планується, що це відбудеться о 15:00 за київським часом.
Це засідання стане вже 22-м за час повномасштабної війни в Україні. Перше засідання у форматі "Рамштайн" відбулося 26 квітня 2022 року. На сьогодні контактна група налічує майже 50 учасників з усього світу.
На минулому засіданні, яке відбулося наприкінці квітня, країни обговорювали постачання Україні ракет ATACMS та артилерійських снарядів.
Нагадаємо, напередодні 22-ї зустрічі у форматі "Рамштайн" держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про виділення 2 млрд доларів Україні для закупівлі зброї.
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