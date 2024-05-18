США проведут на следующей неделе очередное заседание "Рамштайна"

Заседание в формате "Рамштайн"

Это заседание станет уже 22-м за время полномасштабной войны в Украине. Первое заседание в формате "Рамштайн" прошло 26 апреля 2022 года. На сегодняшний день контактная группа насчитывает почти 50 участников со всего мира.

На прошедшем в конце апреля заседании страны обсуждали поставки Украине ракет ATACMS и артиллерийских снарядов.

Напомним, в преддверии 22-й встречи в формате "Рамштайн" госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении 2 млрд долларов Украине для закупки оружия.

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