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США проведуть консультації з НАТО щодо виходу з ДРСМД

Новини » Політика    10.11.2018 - 18:55
Фото: зустріч Трампа і Макрона (REUTERS)
Фото: зустріч Трампа і Макрона (REUTERS)

США "дуже тісно обговорюють" з союзниками проблему договору

У суботу, 10 листопада, помічники французького президента Еммануеля Макрона заявили, що під час зустрічі в Парижі Макрон та американський президент Дональд Трамп домовилися, що Сполучені Штати Америки (США) проконсультуються з НАТО щодо виходу з ДРСМД. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як зазначається, французькі чиновники стверджують, що адміністрація президента США погодилася провести консультації з партнерами по НАТО щодо свого наміру вийти із спільного з Росією договору про контроль над озброєннями.

Крім того, радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон заявив, що що США "дуже тісно обговорюють" з союзниками проблему договору і "дуже оптимістичні щодо спільної позиції".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки (США) не збираються розміщувати в Європі ракети, які заборонені Договором про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД).

Раніше, президент Франції Еммануель Макрон закликав європейські країни приготуватися до захисту від Росії, Китаю і США. За словами Макрона, головною жертвою виходу США з договору про ракети середньої та малої дальності з Росією стане Європа та її безпека.

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